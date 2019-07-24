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Bacaktaki çatlakları doğal yollarla tedavi etmenin püf noktaları

Hamilelik, hızlı kilo alıp verme ve ergenlik gibi nedenlerden oluşan çatlaklar çok can sıkıcı olabiliyor. Bu sorundan doğal yollarla kurtulmak mümkün.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:50
Bacaktaki çatlakları doğal yollarla tedavi etmenin püf noktaları

Cildin yeteri kadar nemli olmaması, belli dönemlerde de fazlasıyla kuru olmasından dolayı çatlamalar meydana gelir. Yani bir anda derinizin genişlemesi gerekirken, yeterli nemi bulamadığı için yırtılma izleri meydana geliyor.

Dolayısıyla ilk olarak o bölgeleri bolca nemlendirmeli, gerektiği zamanlarda kese ya da peeling yöntemleriyle derinin tazelenmesini sağlamalısınız. Bölgesel kilo fazlalığınız var ise, kısa süre içerisinde yağlanmayı çözecek bir kür ile bu sorundan kurtulmalısınız.

Peeling etkili karışım

bacaktaki çatlaklar için doğal çözüm

Peeling yapmak, derinizin yenilenmesi ve kan akışının artması için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu da çatlaklarla savaşmak için atılacak ilk ve en etkili yöntem denebilir. 

  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 4 damla doğal argan yağı
  • 4 damla doğal zeytin yağı
  • 3 damla limon 

Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra çatlak olan deriye, masaj yaparak uygulayın.Ortalama 10 dakika kadar masaj yaptıktan sonra ılık su ile durulayın.

Derinin bir yandan dökülüp, diğer yandan doğal yağlarla beslenmesini sağlayacaksınız. 

Bu yöntemi her türlü cilt tipine sahip kişiler uygulayabilir. Zeytinyağı ph değeri dengelenmiş bir gıda olduğu için korkmadan kullanabilirsiniz.

 

Uyarıcı karışım

bacaktaki çatlaklar için doğal çözüm

Kahve telvesiyle yapılacak olan bu masaj yöntemi, deri altındaki yağ tabakasının uyarılmasını sağlar. Bir yandan da tüylerinizin azalmasına, derinin yeteri miktarda nemlenmesine yardımcı olur.

  • 1 tatlı kaşığı kahve
  • 1 fincan su
  • 6 damla zeytinyağı ya da hindistancevizi yağı

Tıpkı türk kahvesi yapar gibi, kahveyi demleyip ılıması için bir kenara alın. Kahve dibine çöktükten sonra üzerindeki fazla suyu dökün.

Üzerine zeytinyağı -ya da cildinize en uygun olacak dilediğiniz türden bir yağı- koyarak karıştırın.

Oval hareketlerle 5-10 dakika kadar masaj yapıp, ılık su ile durulayın.

 

Etkileşime geçen karışım

bacaktaki çatlaklar için doğal çözüm

Isı verip etkileşime geçen bu maske, zerdeçalın binlerce faydasının etkisini görebileceğiniz masaj yöntemidir.

  • 1 yemek kaşığı doğal yoğurt
  • 1 yemek kaşığı kadar 
  • 1 çay kaşığı esmer şeker

Macun haline getirdiğiniz karışımı 10-15 dakika kadar kuruması için bekletin. Etkisini artırmak için streç filmle sarabilirsiniz.

Ardından ılık su ile temizleyip cildinize masaj yaparak nemlendirin.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:50
  1. çatlak
  2. bölgesel çatlak
  3. hamilelikte çatlak
  4. çatlayan bölgeler
  5. güzellik
  6. deri tedavisi

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