Bölgesel yağlanmaya doğal çözüm | Aktar tarifi

Göbek bölgesi yağları genellikle yemeği hızlı ve çiğnemeden yiyen kişilerde görülür. İlk olarak yemek yerken küçük lokmalar alarak çok çiğnemeye özen gösterin.

Bacak ve basen bölgesi yağlanmaları da çoğunlukla ırsi olmanın yanısıra abur cubur tüketiminden kaynaklanabilir. Bu sorunları çözmek için muhteşem bir yöntem sizleri bekliyor.

Deri altındaki yağlara etki edecek karışım nasıl hazırlanır ve kullanılır?

Öncelikle sorunlu olan bölgenize;

2 yemek kaşığı portakal yağı

1 tatı kaşığı susam yağı

4-5 damla biberiye yağı

4-5 damla kekik yağını

Cam bir kasede karıştırarak dairesel hareketlerle sürün. Karışımın homojen olmasına özen gösterin. Bu karışım deri altındaki dolaşımı hızlandırarak yağ yakımına sebep olacak. Kalan karışımı cam kabın içerisinde muhafaza edebilirsiniz.

Ardından yağı sürdüğünüz bölgeye streç film ya da plastik poşet sararak tutturun. Bu haldeyken en az 1 saat yürüyüş yapın. Yarım saat içerisinde etkileşimi fark edeceksiniz. Vücudunuzun ısınmasıyla birlikte sürdüğünüz karışım gözeneklerinize nüfus edecek içerideki yağları ısıtarak yakmaya yardımcı olacaktır. Yürüyüş bittikten sonra duş esnasında doğal bir kese kullanarak etkileşimi daha da artırıp ölü derilerinizden de kurtulmanızı saplayacaksınız.

Peki ne kadar süreyle yapmalıyız?

Haftada 2 kere, 1 aylık kür olarak yapabilirsiniz. Fakat çok olacağını düşünürseniz haftada 1 kere, 1 buçuk aylık bir kür uygulamanızda etki edecektir. 1 aydan sonra 2 ay kadar ara vermenizde fayda var. Bu dönemde sadece yürüyüş yaparak sporunuzu aksatmamanızı öneririm.

Kür bitiminde vücut yağınızla bölgenize ''bardak çekme'' dediğimiz klasik yöntemle de kan dolaşımınızı hızlandırarak masaj yapabilirsiniz. Bununda büyük bir etkisini göreceksiniz.