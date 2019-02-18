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Bacakta yanma hissi nasıl geçer?

Bacaklardaki uyuşma hangi hastalığın belirtisidir? Bacaklarda uyuşma hissi nasıl geçer? Op.Dr. Kerem Bıkmaz, bacaklarda uyuşma ve yanma hissinin bel kaymasının habercisi olduğunu söyledi. İşte bacaklarda uyuşma hissine dair detaylar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:27
Bacakta yanma hissi nasıl geçer?

Bacaklardaki uyuşma hangi hastalığın belirtisidir? Bacaklarda uyuşma hissi nasıl geçer? Op.Dr. Kerem Bıkmaz, bacaklarda uyuşma ve yanma hissinin bel kaymasının habercisi olduğunu söyledi. İşte bacaklarda uyuşma hissine dair detaylar...

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülün bel kayması, bel ağrısı nedeni ile doktora gidenlerin yüzde 10’unda görülüyor. Bel kayması bel fıtığı ile birbirine benzer şikayetler gösterir bu nedenle kişilerce birbirine karıştırılmamalıdır. Hareket etmemizi sağlayan, vücuda dış etkilere karşı direnç ve dayanaklılık veren, kemiklerden oluşan bir yapı iskelet sistemidir. Bizi taşıyan da omurga kemikleridir. Omurga kemikleri iç yüzeyleri ve dış yüzeyleri bir çizgi halinde giderler ve birbirinin tam üstünde olacak şekilde birbirlerini takip ederler. Bir omurga kemiğinin, komşu omurganın üzerinde kaymasına ’’Spondilolistezis’’ yani halk arasındaki bilinen adıyla bel kayması denir. Bu durum yani omurganın yer değiştirmesi, spinal kanalı daraltarak, sinire bası nedeni ile nörolojik semptomlara yol açar” dedi.

Ağrının sebebi bacak reflüsü olabilir mi?

Özellikle hareketsiz, sürekli oturarak ya da uzun sürekli ayakta çalışmayı gerektiren günümüz çalışma koşulları, çalışan kadınların büyük bir bölümünü venöz reflü hastalığı açısından riskli grubuna sokmaktadır.

Bacak reflüsü nedir?

Bacaklarımızda çok sayıda ven (toplardamar) mevcuttur. Sağlıklı bacak venlerinin içindeki tek yönlü çalışan kapakçıklar açılıp kapanarak, kirli kanın ayaklardan kalbe geri taşınmasını sağlarlar. Ven kapakçıkları bozulduklarında, aşağıdan-yukarıya doğru olması gereken bu yolculuk yön değiştirir ve yukardan-aşağıya, ayaklara doğru bir geri-kaçırma başlar. Buna venöz reflü denir.

Bacak reflüsü nasıl anlaşılır?

Venöz reflü’nün ilk belirtisi diz altında ve bileklerde görülen ve gün içinde artan ödem (şişlik)dir. Akşamları çıkarttığımız çoraplarımızın lastiklerinin izleri, bacaktaki ödemin en somut göstergesidir. Hastalık ilerledikçe bacaklarda aslında hiç olmaması, gelişmemesi gereken damarlar görülmeye başlar. Önce 1-3mm çapında, örümcek ayağı veya ağaç kökü manzarasında mavi-yeşil-kırmızı kılcal damarlar belirir. Tedavi edilmeden geçen süre, bu kılcal damarların çaplarını ve sayılarını artırırken, renklerini koyulaştırır. Cilt altında büyük, venöz pake denilen ve spagetti makarnaya benzeyen damarlar ortaya çıkar. Hastalığın son aşamalarında ciltte renk değişiklikleri ve bilek düzeyinde gelişip aylarca iyileşmeyen yaralar belirir. Tüm bu görsel belirtilere varis denir.

Bacak reflüsü tedavisi için ne yapılmalı?

Venöz reflü ve bunun sonucunda ortaya çıkan varis, kozmetik değil, bir dolaşım hastalığıdır. Bu nedenle de tedavi, kalp damar cerrahisi uzmanlık alanına girmektedir. Venöz doppler ultrason konusunda diplomasız ve/veya deneyimsiz bir kişiye yaptırılacak bir inceleme, zaman ve para kaybına yol açarken; Güncel varis tedavileri konusunda diplomasız ve/veya deneyimsiz bir kişiye yaptırılacak bir tedavi, geriye döndürülemez hasarlara yol açabilir.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:27
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