Bacak inceltici önemli egzersizler

Bacaklar, her türlü yükü taşıdıkları için dikkatli bakılması gereken uzuvlardan biridir. Fakat aynı doğrultuda bakarsak bir o kadar da yağlanmaya müsait yapıya sahiptir. Birçok kişinin derdi, basem ve üst bacakların, alınan her kiloyu belli etmesidir.

Aslında her gün düzenli ve tempolu yürüyüşler, bacaklardaki kasları dinç tutarken, yağlanmayı önleyecektir. Fakat bunun için geç kaldıysanız, birkaç egzersizle toparlamanız, ardından yürüyüşlere devam etmeniz mümkün.

1- Leg circles (Bacakla daire çizme)

Leg circles olarak adlandırılan bu egzersiz, bacağınızla daire çizme hareketinden ibarettir.

Sırt üstü yatıp, kollarınızı iki yana koyun. Bacaklarınız aynı açıklıkta ve yerde dursun.

Ardından bir bacağınızı kaldırın ve baş parmağınızı takip ederek, yuvarlak çizmeye başlayın.

Düzenli ve dengeli nefes almaya özen gösterin. Saat yönüne doğru 5 kez bu hareketi yapıp, 10'a kadar sayarak dinlenin. Bir kere daha tekrarlayıp, hareketi bu seferde saat yönünün tersine çevirin.

Aynı işlemleri diğer bacağınız içinde tekrarlayın.

2- Squat (Çömelme)

Squat, bacak kaslarını oldukça güçlendiren bir harekettir.

Öncelikle sırtınızı duvara yaslayın ve sadece dik durmak için buradan hiza alın. Aksi takdirde güç almak için yaslandığınızda, egzersizin bir yararını görmeyeceksiniz.

Bacaklarınızı omuz genişliğinde açarak, yavaşça eğilip, geri düzelerek ayağa kalkın.

5-8 kere tekrar edip, 20'ye kadar sayarak dinlenin.

Bu hareketi 3 kere daha tekrarlayın.

Sağlıcakla kalın...