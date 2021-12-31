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Yaşam Bacağı gelişmeyen bebek anne karnında ameliyat edildi
Yaşam

Bacağı gelişmeyen bebek anne karnında ameliyat edildi

Konya'da içinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın parçasının sol bacağını diz altından sarıp sıktığı görülen bebek, gebeliğin 24. haftasında lazer yöntemiyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 15:19:00 -
Bacağı gelişmeyen bebek anne karnında ameliyat edildi

Konya'da içinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın parçasının sol bacağını diz altından sarıp sıktığı görülen bebek, anne karnında lazerle ameliyat edildi.

İkinci bebeklerini bekleyen Toğaç ailesi, gebeliğin 16. haftasında bebekte gelişme sorunu olduğu bilgisiyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

"Amniyotik band sendromu" teşhisi konulan bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın parçasının, sol bacağını diz altından sarıp sıktığı görüldü.

Çapının 3 santimetre küçük olduğu belirlenen sol bacağın ya da bebeğin kaybedilebileceği aileye anlatıldı.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi tarafından anne karnında lazer yöntemiyle ameliyat edilen Yiğit Ensar, iki ay sonra sağlıkla dünyaya geldi.

 

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