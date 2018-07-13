Babuna ilk kez görüntülendi
Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Oktar Babuna, sağlık kontrolüne getirildi.13 Temmuz 2018 Cuma 18:05
Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler arasında Oktar Babunada vardı.
Oktar Babuna’nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna ve 2 kadın da Ankara’da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
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