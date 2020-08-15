  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bab'da SMO aracına bombalı saldırı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:55:59 -
Bab'da SMO aracına bombalı saldırı: 1 ölü

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 SMO askeri öldü.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.

Terör saldırısı sonucu 1 SMO askeri hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde de gün içinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı
Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var
Gündem

İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var

Son haftalarda yeniden artışa geçen koronavirüs vakaları korkuturken İstanbul Boğazı’nda yat partileri düzenlenmeye devam ediyor. Lüks tekne..
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı