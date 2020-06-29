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Bab'da DAEŞ'ten alçak tuzak: 2 çocuk yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Bab'da, terör örgütü DAEŞ'in döşediği eski bir mayının patlaması sonucunda 2 çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:01:00 -
Bab'da DAEŞ'ten alçak tuzak: 2 çocuk yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezine bağlı Sukkeriye bölgesinde, 2 çocuğun oyun oynadığı sırada mayının patlaması sonucu çocuklar yaralandı.

Terör örgütü DAEŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) ilerleyişini engellemek için bölgeye mayınlar yerleştirmişti.

Özgürleştirilen bölgelerde mayın arama tarama çalışması yapılsa da döşenen mayınlar pek çok sivilin zarar görmesine neden olmuştu.

Bab ilçe merkezi, TSK ve SMO'nun başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılmıştı.

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