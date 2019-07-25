Babasının silahıyla oynadı... 14 yaşındaki Elif'ten acı haber!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde babasının silahı ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.25 Temmuz 2019 Perşembe 21:08
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keklikpınarı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Elif Gültekin evde babasının silahıyla oynarken kendisini vurdu. Silahın ateş almasıyla göğüs kısmında yaralanan Elif Gültekin yakınları tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan
Devlet Hastanesine kaldırılan Elif burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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