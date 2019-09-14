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Babasının şehadet yıl dönümünde şehit oldu

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen, 9 günlük yaşam mücadelesini şehadete ererek tamamladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
Babasının şehadet yıl dönümünde şehit oldu

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen, 9 günlük yaşam mücadelesini şehadete ererek tamamladı. 37 yaşındaki Abdullatif Emen, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede babası Mehmet Emen’in şehadet yıl dönümününde şehit düştü.


Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildiği saldırıda yaralanan Abdullatif Emen, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından şehadete yürüdü.



Babası da EYP’li saldırıda şehit düşmüştü


9 gündür yaşam mücadelesi veren ve bugün sabaha karşı şehit düşen Albdullatif Emen’in babası Mehmet Emin Emen 26 yıl önce 13 Eylül 1993’te Kayaüstü mevkisinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğü öğrenildi. Babasının ölüm yıl dönümünde hakka yürüyen Abdullatif Emen’in 8 çocuk babası olduğu bildirildi.


4 Eylül’de Ömerli ilçesine bağlı kırsal Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit düşmüş 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
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