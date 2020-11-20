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Yerel Babasını kurtarmak için alevlerin arasında girdi... Samsun'da acı olay
Yerel

Babasını kurtarmak için alevlerin arasında girdi... Samsun'da acı olay

Samsun’da köy evinde çıkan yangında evde bulunan 86 yaşındaki bir kişiyi alevlerin içerisine giren oğlu çıkardı. Baygın bir şekilde evden çıkarılan yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:57:00 -
Babasını kurtarmak için alevlerin arasında girdi... Samsun'da acı olay

Olay, Samsun’un Terme ilçesi, Kocaman Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Baş’ın evinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Mehmet Baş’ın oğlu alevler içerisine girerek babasını baygın şekilde yangından kurtardı.

Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Baş, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Mehmet Baş’ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda yangının sobadan çıktığı tespit edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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