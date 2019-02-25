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Babasını döverek öldüren caninin cezası belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde babası Hüseyin Doğru'yu darp ederek öldüren Süleyman Doğru, mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
Babasını döverek öldüren caninin cezası belli oldu

Antalya'da, babası Hüseyin Doğru'yu (60) döverek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Doğru (38), duruşmadaki hal ve tavırları cezasında indirim nedeni olarak görülüp, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 14 Ağustos 2018'de, Hüseyin Doğru, çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Tartışma sonrası babasını döverek, öldürdüğü iddia edilen Süleyman Doğru, gözaltına alındı. Doğru, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Süleyman Doğru, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Doğru ile şikayetçiler Fatma Doğru, Emine Doğru Menderes, Mahmut Sami Doğru, Raziye Yeniyurt, Ali Doğru ve taraf avukatları katıldı.

Fatma Doğru, oğlu sanık Süleyman Doğru'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben olayı görmedim ama eşimi sanık öldürmüş olabilir. Olay gününden önce sanıkla maktul arasında olaylar olmuştu. Sanık babasını defalarca darbetmişti" dedi.

Süleyman Doğru ise annesinin beyanlarına katılmadığını dile getirerek, "Ben babamı defalarca darbetmedim. Bir kere darbettim. O da aile içi şiddet, namus meselesindendi" diye konuştu.

'Sanık agresif yapıya sahip'

Savcı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Süleyman Doğru'nun, olayın hemen sonrasında polise yaptığı itirafta da belirttiği gibi babası Hüseyin Doğru'ya Mersin'de birkaç kez şiddet uyguladığına değinip, şunları kaydetti:

"Sanık Süleyman Doğru agresif bir yapıya sahiptir. Babasına şiddet uyguladığı için de soruşturma geçirmiştir. Baba ve diğer oğulları 6 yıl önce Antalya'ya gelip yerleşmişlerdir. Sanık da 3 yıl önce Antalya'ya gelmiş ve ablasının yanında kalmıştır. Bu süre içerisinde de saldırgan tavırlar sergilemiştir. Sonrasında ise Mersin'e geri dönmüştür. Geçen yıl Mayıs ayında önce Alanya'ya ardından Antalya'ya gelen sanık, ailesinin yanında kalmaya başlamıştır. Sanık maktul ile yine sorunlar yaşamaya başlayınca küçük kardeş Ali Doğru, babası, annesi ve kardeşini alarak kendi evine götürmüştür. Yalnız yaşamaya başlayan sanığı, maktul baba ziyaret ederek, parasal desteğine devam etmiştir. Olay günü de sanığın yanına gelen maktul ile sanık arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıkmıştır. Öfkeye kapılan sanık maktulü kendi beyanına göre vurarak, itekleyerek yere düşürmüştür. Sanık maktul yere düştükten sonra da kafasına, boynuna, yüzüne doğru defalarca tekme ile vurmak suretiyle hareketsiz kalıncaya kadar dövmüş ve maktul aldığı darbelerin etkisiyle hayatını kaybetmiştir. Sanık ise maktulü evin hol kısmında ölü vaziyette bırakıp dışarıya çıkmıştır."

Polis yakalayacak, diye korkmuş

Sanığın olaydan bir süre sonra amcasının kızını arayarak, "Babamı evde kanlar içerisinde buldum. Babam ölmüş. Bana suç atacaklar" dediğine de mütalaada yer veren savcı, "Sanık aynı gün eylemden sonra bir arkadaşına da babasının evde ölü olduğunu söylediğinde, arkadaşının da 'Sen mi yaptın?' dediği; ancak sanığın kaçamaklı cevaplar verip, polisin kendisini yakalayacağını, çok korktuğunu belirttiği görülmüştür. Ayrıca sanık yakalandığında üst aramasında biri yasaklı olmak üzere 5 adet bıçak alınmıştır. Sanığın üzerine atılı üst soydan akrabayı kasten öldürme suçlarından cezalandırılmasını talep ve mütalaa ederim" dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Süleyman Doğru, böyle bir suç işlemediğini öne sürüp, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Cezada indirim uygulandı

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Doğru'yu 'kasten üst soydan akrabayı öldürme' eyleminden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Duruşmadaki hal ve tavırlarını indirim nedeni olarak gören heyet, cezayı ömür boyu hapse çevirdi. Sanık, ayrıca ruhsatsız silah taşıma eyleminden dolayı da 5 ay hapis, 400 TL de hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Kepez
  4. Cinayet davası
  5. babasını döverek öldürdü
  6. ömür boyu hapis cezası
  7. Hüseyin Doğru
  8. Süleyman Doğru

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