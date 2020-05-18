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Babasını dövdüğünü iddia ettiği kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

Kütahya'da bir lastikçi dükkanında yaşanan ve güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan şüpheli, polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:09:35 -
Babasını dövdüğünü iddia ettiği kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir kişi, babasını dövdüğünü iddia ettiği kişiyi silahla yaraladı.

Sinerköy Mahallesi'nde ikamet eden Cavit T. (22), babası Mustafa T'yi dövdüğünü öne sürdüğü Yunus Emre Demir'in (29), Zafertepe Mahallesi'ndeki lastik tamir dükkanına geldi.

Burada çıkan tartışma sonucunda Cavit T, kamyonetindeki pompalı tüfekle Demir'e ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir otomobilde de çok sayıda saçma isabet ettiği için hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna gelen saçmalar nedeniyle yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile jandarma ekiplerince Sinerköy Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Cavit T'nin, babasını döven kişilerin kendisine de saldırdığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Kavgada kullanılan tüfek ise zanlının kamyonetinde bulundu.

Demir'in iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, kamyonetin içindeki Cavit T. ile Demir'in bir süre konuştuktan sonra tartıştığı görülüyor. Cavit T'nin, kaçmaya çalışan Demir'in arkasından tüfekle ateş ederek kamyonetine binip uzaklaştığı da kayıtlarda yer alıyor.

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