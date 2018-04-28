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Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra çarptı

Konya'da yaşayan 16 yaşındaki A.E.K. babasından izinsiz aldığı arabayla park halindeki tıra çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:30
Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra çarptı

Alınan bilgiye göre, A.E.K. (16) idaresindeki 42 AZS 26 plakalı hafif araç, Veysel Karani Caddesi'nde park halindeki Dilaver Tokat'a ait 33 EIC 96 plakalı tıra çarptı. Hafif ticari araç, daha sonra refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kazada, sürücü A.E.K. ile araçtaki Ahmet Yazar (15), Ali Türkoğlu (12) ve Mehmet Urgun (10) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

A.E.K'nin babasına ait aracı, izinsiz alıp trafiğe çıktığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:30
  1. Tokat
  2. Konya
  3. Selçuklu

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