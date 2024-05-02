  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Babasına kurşun yağdırdı! Kayıplara karıştı
Yerel

Babasına kurşun yağdırdı! Kayıplara karıştı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 10:03:33 - 2024-05-02 10:03:32
Babasına kurşun yağdırdı! Kayıplara karıştı

Esenyurt'ta tartıştığı babasına kurşun yağdıran şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı babayı hastaneye kaldırdı. Polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Çoşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti. Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.

Çoşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baba oğul tartışması cinayetle bitti
Baba oğul tartışması cinayetle bitti

Yerel

Baba oğul tartışması cinayetle bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23