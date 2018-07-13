0553 313 94 23

Babasına bomba göndermişti! Cezası belli oldu

İstanbul Maltepe'de babasına bombalı paket bırakarak babası Özdemir Osman Kurdaş ve beraberindeki 2 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 20:03
Babasına bomba göndermişti! Cezası belli oldu

Davanın son celsesinde baba şikayetinden vazgeçti ancak mahkeme cezada herhangi bir indirime gitmedi.

BABASINA BOMBALI PAKET GÖNDERMİŞTİ

Bombalı saldırı olayı, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'de meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, babasının iş yerine gelip görevlisine Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bir paket bıraktı.

Paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldi ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile sekreter Sevgi Özcan yaralandı.

Paketi getirenin Özdemir Osman Kurdaş'ın 30 yaşındaki oğlu Alican Kurdaş olduğu tespit edildi.

Tutuklanan bombacı evlat hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 20:03
  1. babası
  2. maltepe
  3. bombalı paket
  4. Alican Kurdaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altıncı hastalıkta yüksek ateşe dikkat!
    1. Altıncı hastalıkta yüksek ateşe dikkat!
    2. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasa..
    3. BİLSEM yerleştirme sonuçları belli oldu
    4. Kars'ta toprağa gömülü 2 EYP bulundu
    5. Siirt'te dereye giren 11 yaşındaki..
    6. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde..
    7. Babasına bomba göndermişti! Cezası..
    8. Ankara'da aranan 2 bin 26 kişi enselendi
    9. FETÖ'cü alçaklardan Ömer Halisdemir'e..
    10. Van'ın Erciş ilçesinde kadın..
    11. FETÖ'nün sözde Erbaa örgüt sorumlusuna..
    12. Başacıkoğlu'ndan A Milli Takım..
    13. Mina ayrılıyor! Sıradaki durağı Süper..
    14. Adnan Oktar grubundan ayrılanlardan..
    15. Fenerbahçe ve Galatasaray'a sevindiren..
    16. Maltepe'de babasına bombalı paket..
    17. Adıyaman’da köylüler müdahale etti..
    18. Obeziteyi tetikleyen faktörler nelerdir?
    19. Çikolata kavanozu nasıl yapılır?
    20. İşgalci İsrail askerleri 25..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Şaka gibi... Adnan Oktar'a destek için toplandılar!
    Şaka gibi... Adnan Oktar'a destek için toplandılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Kedicik her şeyi anlattı! Çıplak namaz kıldırmış
    Kedicik her şeyi anlattı! Çıplak namaz kıldırmış