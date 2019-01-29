Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için idam isteyen babası Nurettin Soyer hakkında ilk kez konuştu.

Soyer, başta MHP'nin tepkisini çeken olaya ilişkin şunları söyledi:

"12 Eylül dönemi çok acılı bir dönem. Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönem tabii ki hepimiz karşı çıktık. Dolayısıyla darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok. Yanlıştı, kardeş kanı dökülüyordu, insanlar birbirlerini boğazlıyorlardı. Çok vahşi bir dönemdi ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir kent ve dünya için uğraşmak gerekiyor. Seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti'yi de ziyaret edeceğim. Yerel siyaset başka bir şey. Biz herkesle kucaklaşacağız. Herkes herkesle kucaklaşıyor zaten ama siyaset ayrıştırıyor. Yerelde buna izin vermeyeceğiz"