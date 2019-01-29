0553 313 94 23

Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu

Babasının 12 Eylül'de Alparslan Türkeş için istediği idam kararı nedeniyle tepki çeken CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Çok vahşi bir dönemdi ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok." dedi.

29 Ocak 2019 Salı 14:40
Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için idam isteyen babası Nurettin Soyer hakkında ilk kez konuştu.

Soyer, başta MHP'nin tepkisini çeken olaya ilişkin şunları söyledi:

"12 Eylül dönemi çok acılı bir dönem. Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönem tabii ki hepimiz karşı çıktık. Dolayısıyla darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok. Yanlıştı, kardeş kanı dökülüyordu, insanlar birbirlerini boğazlıyorlardı. Çok vahşi bir dönemdi ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir kent ve dünya için uğraşmak gerekiyor. Seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti'yi de ziyaret edeceğim. Yerel siyaset başka bir şey. Biz herkesle kucaklaşacağız. Herkes herkesle kucaklaşıyor zaten ama siyaset ayrıştırıyor. Yerelde buna izin vermeyeceğiz"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:40
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. 12 Eylül
  4. Tunç Soyer'in babası
  5. Nurettin Soyer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kömür işçilerine son dakika kadro Kömür işçilerine kadro ne zaman?
    1. Kömür işçilerine son dakika kadro..
    2. İran'da toz fırtınası
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar..
    4. Belediye başkan adayını bıçaklamıştı!..
    5. Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı..
    6. İflas Müdürlüğünden "şirket..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç..
    8. Köprü girişinde zincirleme kaza!
    9. İYİ Parti'nin kurucu üyesi Cezmi Polat..
    10. Nişasta Bazlı Şeker kotası ne kadar?
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin şu..
    12. BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul..
    13. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    14. ABD'nin en büyük kuruluşu iflas..
    15. Gayrimenkul borsası adım adım ilerliyor
    16. Gemi yangınında hayatını kaybedenler..
    17. Sıcaklık artacak, yağışlar sürecek
    18. iPhone kullananlar büyük tehdit..
    19. Sarıkamış, Avrupa Kayakla Oryantiring..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı