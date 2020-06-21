Babası için tasarladığı iç çamaşırının seri üretimini yapmak istiyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ev hanımı Belgin Kasapoğlu, vefat eden alzaymır hastası babası için tasarladığı su geçirmez kumaştan iç çamaşırının seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.



Kasapoğlu, yaklaşık 15 yıl önce alzaymır olan babası Şevket Yılmaz'ı evinde bakmaya başladı. Babasının geceleri altını ıslatmasından dolayı yağmurluk ve şemsiye kumaşından sıvı geçirmeyen külot tasarlayan Kasapoğlu başarılı olamadı.

Daha sonra su geçirmez kumaştan özel dikiş tekniği ile külot yapan Kasapoğlu'nun babası şubat ayında hayatını kaybetti.

Babasının külodu kullanamadan hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu belirten Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

"Bu külot antibakteriyel, yırtılmaz ve yıkanabilir. Gereken testler yapıldı. Babama bezini bağlayıp öyle yatırıyorduk. Sabah kalktığımızda üzeri ve yatağı idrar kaçırdığı için ıslanıyordu. Bir alzaymır hastasını temizlemek, her gün banyo yaptırmak çok zordur. Piyasada bulamadığım için böyle bir ürün yapmaya karar verdim." dedi.

Kasapoğlu, faydalı model olarak tescil başvurusunda bulundukları külotun seri üretimine geçmek istediğini ifade eden Kasapoğlu, "Babam için mücadele ederek bu külotu ürettim. Belki babama faydalı olamadı, ona yetiştiremedim ama başka hastalara faydalı olabilirim. Onların hayatını kolaylaştırabilirim. Onlara destek olurum." ifadelerini kullandı.