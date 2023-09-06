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Medya Babası da savcı olan avukattan büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Babası da savcı olan avukattan büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-09-06 14:06:00 -
Babası da savcı olan avukattan büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, İstanbul Valiliği'nin mesire yerleri, sahil, park ve plajlarda alkol satışı ve tüketimi ile ilgili yayınladığı genelgeyi değerlendirdi. Muhalif kesimin, söz konusu genelgenin ardından, emziği ağzından alınmış bebek gibi yaygara koparttığını belirten Aytuğ, "Bu yaz Altınoluk'ta hemen her gece sarhoş olup kendini kaybedenlerle uğraştım. Evimizin önündeki sahile geliyorlar, sonuna kadar müziği açıyorlar, zil zurna sarhoş olup naralar atıyorlar, sağa sola bulaşıyorlar, ellerindeki içki şişelerini ya kırıyor, ya denize atıyorlardı. Aralarında babasının savcı olduğunu iddia eden bir avukat bile vardı" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, İstanbul Valiliği'nin mesire yerleri, sahil, park ve plajlarda alkol satışı ve tüketimi ile ilgili yayınladığı genelgeyi değerlendirdi. Muhalif kesimin, söz konusu genelgenin ardından, emziği ağzından alınmış bebek gibi yaygara koparttığını belirten Aytuğ, "Bu yaz Altınoluk'ta hemen her gece sarhoş olup kendini kaybedenlerle uğraştım. Evimizin önündeki sahile geliyorlar, sonuna kadar müziği açıyorlar, zil zurna sarhoş olup naralar atıyorlar, sağa sola bulaşıyorlar, ellerindeki içki şişelerini ya kırıyor, ya denize atıyorlardı. Aralarında babasının savcı olduğunu iddia eden bir avukat bile vardı" dedi. Aytuğ, yazısında özetle şunları kaydetti:

"İstanbul Valiliği'nin mesire yerleri, sahil, park ve plajlarda alkol satışı ve tüketimi ile ilgili genelgesi özellikle muhalif kanatta "infiale" yol açtı. Emziği ağızlarından alınmış bebek gibi yaygara koparttılar. Ancak genelge, zaten yürürlükte olan bu yasağın ilgili birimlere "hatırlatılmasından" başka bir şey değildi.

Aslında kimsenin kendi halinde içki içenlere bir şey dediği yoktu. Nihayetinde her koyun kendi bacağından asılırdı. Buradaki maksat; özellikle çocukların kötü alışkanlıklardan korunması, aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan olayların önüne geçilmesi ve toplumsal huzurun sağlanmasıydı.

Kamuya açık alanlarda çevrenin huzur ve güvenliğini tehdit edecek şekilde pervasız ve sorumsuzca alkol tüketilmesine sonuna kadar karşıyım. Bu yaz Altınoluk'ta hemen her gece sarhoş olup kendini kaybedenlerle uğraştım. Evimizin önündeki sahile geliyorlar, sonuna kadar müziği açıyorlar, zil zurna sarhoş olup naralar atıyorlar, sağa sola bulaşıyorlar, ellerindeki içki şişelerini ya kırıyor, ya denize atıyorlardı. (Aralarında babasının savcı olduğunu iddia eden bir avukat bile vardı.) Bütün yaz komşu jandarma karakolunun cefakar personeliyle beraber, sabahlara dek bu sarhoşlarla uğraşmak zorunda kaldım. Her gece onlar yüzünden uyuyamayan kızıma da alkolün kötülüklerini anlattım. (...)"
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