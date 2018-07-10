Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Ankara Demetevler'de bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakaladı. Baba, adamı kasık bölgesinden 3-4 defa bıçaklayarak yaraladı.

SOSYAL MEDYADA DEPREM ETKİSİ YAPTI

"Kızını taciz eden sapığı yakalayarak hadım etti" başlığı ile paylaşılan video sosyal medyada deprem etkisi yaptı. İddiaya göre, adam, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Baba marketten aldığı bıçakla adamı yolun ortasında kasığından bıçaklayarak yaraladı.

"TACİZ ETTİĞİ KIZIN BABASI YAPTI"

Sosyal medyada dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler: