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Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!

Ankara Demetevler'de baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakalayarak kasığından 3-4 defa bıçakladı.

10 Temmuz 2018 Salı 22:42
Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Ankara Demetevler'de bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakaladı. Baba, adamı kasık bölgesinden 3-4 defa bıçaklayarak yaraladı.

SOSYAL MEDYADA DEPREM ETKİSİ YAPTI

"Kızını taciz eden sapığı yakalayarak hadım etti" başlığı ile paylaşılan video sosyal medyada deprem etkisi yaptı. İddiaya göre, adam, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Baba marketten aldığı bıçakla adamı yolun ortasında kasığından bıçaklayarak yaraladı.

"TACİZ ETTİĞİ KIZIN BABASI YAPTI"

Sosyal medyada dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 22:42
  1. Ankara
  2. hadım
  3. sapık

YORUM YAZ

  • Abdül Kadir KayaAbdül Kadir Kaya1 sa önce
    O babanın elleri dert görmesin ... ellerine sağlık ... devletimiz adaleti sağlamakta yetersiz kalırsa ve cezalar hususunda caydırıcı olamaz ise kızlarının namusunu muhafaza etmek babaların en doğal hakkı ve vazifesidir. İşte caydırıcı ceza buna denir. Aleme ibret olsun. Helal olsun o baba'ya.
  • hilmikurthilmikurt38 dk önce
    çok tehlikeli bir fitne bu. Her önüne gelen birini bıçaklayıp kızımı taciz etti diye kendini haklı çıkartmaya kalkmasın ! Devlet önlem alsın. Yoksa herkes kendi adaletini sağlamaya kalkarsa kaos olur. En son bir baba suçsuz bir genci öldürmüştü ! Kızının başkasından hamile oldugu ortaya çıkmıştı.Ne olup bittiğini anlamadan millet hemen tebrik ediyor. Ne malum öyle oldugu ? Ya başka bişey varsa..
  • ROTODAREROTODARE24 dk önce
    HA YAHU ELINE SAGLIK BABA DEDIGIN BÖYLE OLUR KESECEKSIN MAYMUNUN KURUGUNU BUNUN CEZASI OLMASIN SAYIN HAKIMLER SENIN KIZINA BUNU YAPSALARDI SEN NE YAPARDIN.
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