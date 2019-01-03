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Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!

Turgut Altınok siyasetten çekilince İyi Parti'den siyasete giren kızı Ayça Altınok, babasının AK Parti'den aday olmasıyla partisinden istifa etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:08
Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!

Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üç dönem sürdüren (1994-2009), 30 Mart 2014 yılında BBP'den Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olan Turgut Altınok, kaset kumpasıyla siyasetten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Altınok, 1 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tanıtımıyla, AK Parti’nin Ankara Keçiören belediye başkan adayı olarak siyasete geri döndü.

Kızı İYİ Parti'de siyasete başladı

Altınok’un kızı Ayça Altınok da bu adaylıktan önce siyasete atılmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Haziran 2018’deki Düzce mitinginde Altınok’u "Efsane belediye başkanının kızı." diyerek tanıtmıştı.

Babası AK Parti'nin adayı olunca istifa etti

Ancak babası Turgut Altınok'un AK Parti’den adaylığının kasım ayında kesinleşmesinin ardından Ayça Altınok, İyİ Parti’den ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa etti.

 

Ayça Altınok istifanamesinde gerekçesini şu ifadelerle anlattı: "İyi Parti Genel Merkez Başkanlığı parti üyeliğimden, gördüğüm lüzum üzerine bu tarihten itibaren istifa ediyorum. İstifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:08
  1. Düzce
  2. Ankara
  3. TURGUT ALTINOK
  4. İYİ PARTİ
  5. keçiören belediye başkanı
  6. bbp
  7. ayça altınok
  8. iyi parti

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