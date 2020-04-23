Babaoğlu’ndan Hendek halkına anonslu kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.yılında Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu anons sistemi üzerinden Hendek halkına seslendi.

23 Nisan nedeniyle yapılan müzik yayının ardından Hendek halkına seslenen Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Cumhuriyetimizin müjdecisi, kurtuluşumuzun meşalesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.yılında gururluyuz, mutluyuz. Ya İstiklal Ya Ölüm diyerek Türk Milletinin istikbalinin rotasını belirleyen Büyük Millet Meclisini kuran Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan bu büyük günü salgın nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Evlerimizi Türk Bayrakları ile süsleyerek, saat 21.00 hep birlikte İstiklal Marşımızı okuyalım” dedi

Korona virüs nedeni ile sokağa çıkma kısıtlaması olduğuna ve bayram coşkusunu unutturmamaya çalıştığını vurgulayan Başkan Babaoğlu, “Bugün müzik yayınlarıyla bayram coşkusunu unutturmamaya, o coşkuyu yaşatmaya çalışacağız.100 yıl sonra karşımıza çıkan görülmez bu düşmana karşı, yürütülen mücadelede tüm tedbirlere uyalım. Bizler tüm ekiplerimizle, hizmetinizdeyiz yanınızdayız. Evet her şeyi çok özledik. Bir daha hiç ayrılmayalım diye umutla, karamsarlığa kapılmadan, sabırla kurallara uyalım. Bu günler geçecek bitecek Hendek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun. Ayrıca 11 ayın sultanı Ramazanı Şerifleriniz mübarek olsun. Rabbim milletimizi ve devletimizi korusun kollasın. Her birinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.