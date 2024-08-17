Babalarının hayrına mı veriyorlar bu kadar parayı? Almanya’da takke düştü kel göründü

Almanya, Ukrayna’ya yaptığı yardımlarda önemli bir değişikliğe gidiyor. Koalisyon hükümeti, mali tasarruf önlemleri nedeniyle yeni askeri yardımları sınırlıyor. Bu karar, Berlin’in savunma stratejisinde radikal bir dönüşüme işaret ediyor.

Alman hükümeti, 2025 bütçesi üzerinde yapılan anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna’ya yeni askeri yardımlar yapmayacağını açıkladı. Koalisyon hükümeti, sadece mevcut bütçede onaylanan yardımları sürdürecek. Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre, bu kararın arkasında maliye bakanlığının aldığı tasarruf önlemleri yatıyor. Özellikle Başbakan Olaf Scholz'un, Savunma Bakanlığı'ndan gelecek ek talepleri onaylamayacağı belirtildi.

Almanya’nın bu kararı, Ukrayna’ya bir Iris-T hava savunma sisteminin sağlanmasını engelledi. Hükümetin, 2024 bütçesinde Ukrayna için 8 milyar avro, 2025 bütçesinde ise 4 milyar avro ayırdığı biliniyor. Ancak bu fonların ne şekilde kullanılacağı şimdiden planlanmış durumda.

Maliye Bakanı Christian Linder, Ukrayna’ya yapılacak yardımların Alman bütçesinden değil, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerden karşılanması gerektiğini savundu.

Bu görüşünü 5 Ağustos’ta Savunma Bakanlığı’na gönderdiği bir mektupta dile getirdi.

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