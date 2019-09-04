Babalar ve çocuklar namazda buluşacak

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği 8 Eylül Pazar günü “81 İlde Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor”programı düzenleyecek.

Erzurum’da ki programın 8 Eylül Pazar günü Lalapaşa Camii’inde gerçekleşeceğini belirten Derneğin Erzurum Şubesi Temsilcisi İsmail Bağrıyanık, “Kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı, sosyal medya kullanımının çığ gibi büyüdüğü, gençliğin asosyalleştiği, aile içi iletişimin kaybolduğu, kuşak çatışmasının yaşandığı günümüzde geleceğe umutla bakabilmemiz açısından üzerimize düşen sorumluluğu bir nebze yerine getirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak niyetiyle 8 Eylül Pazar günü sabah namazında 81 vilayetimizin merkezi camilerinde Babalar Ve Oğullar Buluşması yapmayı planlamaktayız. Erzurum’daki Babalar ve Oğullar sabah namazı buluşması 8 Eylül Pazar günü Lalapaşa Camiinde gerçekleşecek.Programa İl Müftümüz Hasan Hüsnü Sula‘da katılacaktır. Bu programla; kuşaklar arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi, aile içi ve sosyal iletişimi artırmayı, camiyi hayatın merkezi haline getirmeyi, büyükleri örnek almayı, küçüklere örnek olmayı,sabahın bereketini ve daha nice güzellikleri paylaşmayı düşünmekteyiz. Programa üyelerimiz, gönüldeşlerimiz ve mensuplarımızın katılımlarının yanı sıra onların çocukları da katılacaklardır. Bu programlara şehrimizdeki STK’lar ve kanaat önderleri davet edildi.Tüm Erzurumlu hemşerilerimizi Pazar günü sabah namazında çocuklarıyla birlikte Lalapaşa Camiine davet ediyoruz.” İfadelerini kullandı.