Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri Trendyol'da

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Babalar Günü'nde babalarına hediye almak isteyen kullanıcılar için her zevke hitap eden kategorileriyle birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor.

İlgi alanlarına özel hediye alternatifleri

Babalar Günü'nde giyimden aksesuara, spordan kişisel bakıma uzanan geniş ürün yelpazesiyle birçok hediye alternatifi öne çıkıyor. Teknoloji meraklıları için akıllı saatler ve kulaklıklar, spor tutkunları için spor ekipmanları ve giyim ürünleri, stiline önem verenler için ise moda ve kişisel bakım kategorilerindeki ürünler avantajlı fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

Hem klasik hem de günlük kullanıma uygun gömlek, tişört, pantolon ve ayakkabılar kullanıcılara sunulurken, saat, güneş gözlüğü, cüzdan ve kemer gibi aksesuarlar da Babalar Günü için hediye arayanlar adına alternatif oluşturuyor.

9-15 Haziran tarihleri arasında devam edecek Babalar Günü kampanyası kapsamında kullanıcılar, sevdiklerine hediye seçerken avantajlı fiyatlardan ve Trendyol’a özel ödeme seçeneklerinden faydalanabilecek, geniş ürün çeşitliliği arasından kendilerine en uygun alternatifleri değerlendirebilecek.

Aynı gün kargo ve hızlı teslimat seçenekleri

Babalar Günü yaklaşırken hediye alışverişini son günlere bırakan kullanıcılar için Trendyol’da hızlı teslimat seçenekleri öne çıkıyor. Aynı gün kargo hizmeti sunan satıcılar ve uygun ürünlerdeki hızlı teslimat alternatifleri sayesinde kullanıcılar, seçtikleri ürünleri daha kısa sürede teslim alabiliyor.