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Aktüel

Babalar Günü’nde çocukları ile pedal çevirdiler

Babalar günü dolayısıyla babalar çocuklarıyla bisiklet etkinliği düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:29:57 -
Babalar Günü’nde çocukları ile pedal çevirdiler

Babalar günü dolayısıyla babalar çocuklarıyla bisiklet etkinliği düzenledi. Pendik’te bisiklet etkinliğinde babalar ile çocukları bir araya gelerek sahil boyunca tur attı. Babalar ile çocukların bisiklet etkinliği havadan görüntülendi.


Hafta sonu LGS sınavına giren öğrenciler Pazar günü de Pendik sahilde bisiklet turu etkinliğinde bir araya geldi. 100. Yıl Parkı önünde başlayan etkinlik, sahil boyunca devam etti. Sınav stresini sahilde babaları ile bisiklet binerek atan öğrenciler aynı zamanda babalar gününü de kutladı. Sahil boyunca bisiklet turu atan babalar ve çocuklar etkinliği düzenleyen belediyeye teşekkür etti. Bisiklet etkinliği ise havadan görüntülendi.


Fatih Demirkol, “Güzel bir gün Babalar Günü nedeniyle bugün buraya geldik. Çocuğumuz da bize sürpriz yaptı. Güzel bir gün geçirmeye düşünüyoruz. Etkinliği düzen herkese teşekkür ederiz” dedi.


Babasıyla bisiklete binen öğrenci, “Babalar günü dolayısıyla babama sürpriz yaptık. Bugün burada bisiklete bineceğiz. Güzel olacak İnşallah” şeklinde konuştu.

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