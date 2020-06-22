Babalar Gününde anlamlı ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Babalar Günü münasebetiyle şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Şehit ve gazi ailelerine özel bir ilgi gösteren Vali Abdullah Erin, Babalar Günü kapsamında şehit babalarını evlerinde ziyaret etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ile birlikte ilk olarak 25 Mart 2020 tarihinde Şırnak’ta şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Karataş’ın baba evini ziyaret eden Vali Erin, şehidin babası Mehmet Karataş’a bir buket çiçek vererek Babalar Gününü tebrik etti.

Şehidin annesi ve ailesiyle sohbet ederek, hal hatırlarını soran Vali Erin, buradaki ziyaretinin ardından 2 Mart 2020 tarihinde Ağrı Doğubeyazıt’ta servis aracının terör örgütü PKK tarafından yola döşenen patlayıcıya basması sonucu şehit olan Gümrük Muhafaza Memuru Mustafa Türk’ün babası İsmail Türk’ü ziyaret etti. Baba İsmail Türk’e de bir buket çiçek hediye ederek babalar gününü tebrik eden Vali Erin, “Bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizin aileleri, bizim ailemizdir. Anneleri bizim annemiz, babaları bizim babamız, kardeşleri bizim kardeşlerimizdir. Her zaman onların yanında olmak, şehitlerimizin emanetlerini gözümüz gibi koruyup, kollamak zorundayız” diyerek, şehit ve gazi ailelerinin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Korona virüs tedbirleri gereği ziyaretlerini kısa tutan, maske ve mesafe tedbirleri alan Vali Erin, ziyaret ettiği evlerdeki çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.