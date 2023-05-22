Babala Kılıçdaroğlu'na kol kanat gerdi! Bu soruları soramadılar

Babala'da Oğuzhan Uğur'un programına katılan 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur tarafından kollandı. Furkan Bölükbaşı'nın canlı programa katılması engellenirken, video soruları da Kılıçdaroğlu'na sorulamadı.

Bölükbaşı'nın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

Oğuzhan Uğur can güvenliğimi sağlayamayacağını söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu yayınına katılmama itiraz etmişti. Ardından birisi bu gece olmak üzere yaptığımız iki görüşmede bana göndereceğim videolu soruyu kesmeden Kemal Kılıçdaroğluʼna soracağı konusunda söz verdi. Fakat içerideki arkadaşlardan aldığım bilgilere göre toplamda 8.5 saat süren yayında benim sorumun konusu bile geçmemiş.

Ak Partililerin neredeyse parmakla sayıldığı koskoca 8.5 saatlik programda benim soruma sıra gelmemiş. Pardon, yanlış söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu benim sorumun sorulmasına cesaret edememiş. Muz sorularla ve yoğun CHP alkışlarıyla yaptığı, yandaşlarıyla dolu programla insanları kandıran, muhalif bir vatandaşın bırakın karşısına çıkmayı, video ile sorduğu banttan sorusuna, üstelik soru tam 24 saat önce gönderilmesine rağmen yüzleşme cesareti olmayan Kemal Kılıçdaroğluʼnun sürekli ağzına pelesenk ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir programa çıkma teklifinin de ne kadar kof olduğu ortaya çıkmıştır.

Kemal Kılıçdaroğluʼna sorulamayan, sormaya cesaret dahi edilemeyen sorumun olduğu videoyu Allah izin verirse yarın kamuoyuna açık şekilde paylaşacağım. Takdir milletindir.

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