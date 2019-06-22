0553 313 94 23

Babakale köyünün tek seramikçisi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne 7 yıl önce gelenve köyde seramikçilik yapan tek kişi olan Çiğdem Campigotto, yaz boyu çalışmaları ile Babakale’ye birbirinden güzel eserler kazandırıyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:43
Babakale köyünün tek seramikçisi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne 7 yıl önce gelenve köyde seramikçilik yapan tek kişi olan Çiğdem Campigotto, yaz boyu çalışmaları ile Babakale’ye birbirinden güzel eserler kazandırıyor.


Çocukluğundan itibaren sanata meraklı olan Çiğdem Campigotto, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Teknolojisi bölümünde tamamladı. Daha sonra 12 yıl boyunca İtalya’da çalışan başarılı sanatçı, ardından Türkiye’ye dönerek tercümanlık yapmaya başladı. Bursa’da tanıştığı İtalyan Tiberio Campigotto ile hayatını birleştirdikten sonra mitolojiye olan ilgisi sebebiyle Kuzey Ege’yi araştırmaya başlayan Çiğdem Campigotto, Babakale Köyü’ne gelerek bir ev tuttu ve bir seramik dükkanı açtı. Her sene tüm yaz dönemini Babakale’de geçiren ve seramik eserleri üreten Campigotto, köyü ve köydeki yaşamı çok sevdiğini, burada yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.



“Bu kadar küçük bir yerde böyle bir potansiyel ve bu kadar yardım beklemiyordum”


Seramik dükkanının tadilatını ve düzenlenmesini yaparken köylülerden çok destek gördüğünü aktran Çiğdem Campigotto,“Çocukluğumdan beri sanata meraklıydım. Üniversite sürecimde seramik okumaya başladım. Küzey Ege benim ilgimi çekiyordu. Ben Bursalıyım. Türkiye’ye döndüğümden beri eşimle Bursa’da yaşıyoruz. Güneye inmek zor oluyor. Daha çok zaman, daha çok organizasyon istiyor. Mitolojiye de ilgim var. O yüzden Kuzey Ege her zaman benim için ilgi çekici oldu. Assos aklımdaydı. Orada yer bulamadığım bir tatil döneminde Babakale’de bir balıkçı ailenin evini kiraladık. Babakale’yi görünce müthiş etkilendim. Ertesi gün bir yer aldım. Taştan bir ev yapmaya başladım. 4 sene önce de tüm yazı Babakale’de geçirmek, oğlumu Babakale’de büyütmek, kendime de bir uğraş bulmak düşüncesiyle dükkan açtım. Burası eskiden balık ağı yapılan, son derece kötü bir yerdi. 4 sene önce burayı kiraladık. 10 günün içinde boyadık, temizledik, dekore ettik. Bütün köyün yardımı ile yaptık ve burada seramik satma maceramıza başladık. Bu kadar küçük bir yerde böyle bir potansiyel ve bu kadar yardım beklemiyordum. Bukadar ilgiyi de kesinlikle beklemiyordum. Yaptığım iş bir anlamda bu köye karşı bir gönül borcu” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:43
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen bir böcek türü
    1. Kendi ağırlığının 850 katını..
    2. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    3. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    4. Makine halısı üretiminin merkezi..
    5. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    6. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    7. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    8. İngiltere'den İran'a ziyaret
    9. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    10. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    11. Babakale köyünün tek seramikçisi
    12. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    13. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    14. Kütahya’dan derece ile döndüler
    15. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    16. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    17. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    18. Vefat eden uzman çavuş, son..
    19. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    20. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
    21. Trabzon'daki sağanak
    22. Tufan Usta güvercinleri elleriyle..
    23. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü..
    24. MTDF’den Mardin’in kalkınmasına destek
    25. Tarihi Çin bahçelerine turist akını
    26. Okçular Yenişehir’de buluştu
    27. "CHP, işçilerin hangi sendikaya üye..
    28. Minik öğrenciler, hayvanları ziyaret..
    29. Türkiye’de Gezi, Mısır’da Temerrüt!..
    30. Mersin’de parklar renkleniyor
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!