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Aktüel

Babaeski'de mera yangını

Yangında, 250 dönüm meralık alan ile bölgedeki ağaçlar ve 40 arı kovanı zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:02:54 -
Babaeski'de mera yangını

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meralık alanda çıkan yangında, ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mutlu ve Demirkapı köyleri arasında meralık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Babaeski İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına, Babaeski, Karahalil ve Havsa Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında, 250 dönüm meralık alan ile bölgedeki ağaçlar ve 40 arı kovanı zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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