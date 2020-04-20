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Aktüel

Babadan oğluna Karl Marks tepkisi: Parayı veren benim, üstüne yapıştırdığına bak

Kilis'te bir baba, oğlunun satın aldığı motosiklete Alman Yahudilerinden, komünizmin kurucularından Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırmasına yerel şiveyle tepki gösterdi.

2020-04-20 17:42:00 - 2020-04-20 17:49:03

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım-satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı.

Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Alman Yahudilerinden, komünizmin kurucularından Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırdı. Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi.

"Parasını ben verdim"

Yırtıcı, yerel şiveyla "Bizim bildiğimiz, babası oğluna bir araba, motor aldığında üzerine yazdırır; 'Babam sağolsun' diye. Benim oğlanın üstüne yapıştırdığına bak. Motoru alan benim, parayı veren benim, içine benzini alan benim, üstüne yapıştırdığına bak. Ne bana benziyor, ne babama benziyor, ne dedeme benziyor. Sülalemizde bile benzeyen birisi yok. Şu motoru aldığımdan Karl Maks'ın haberi yok." dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Yorumlar

Mestan

Para vermişsin inanç hiç vermemissin , Yetiştirdiğin evlat komonist olmuş veselam.
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sizofren savar

SEN COCUGUNU MUSLUMAN OLARAK YETİŞTİREMEZSEN GİDER ODA BİR YAHUDİNİN RESMİNİ YAPIŞTIRIR YADA HEYKELİNİ YAPAR SABAH AKŞAM ÖNÜNDE SELAM DURUR..
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