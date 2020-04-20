Babadan oğluna Karl Marks tepkisi: Parayı veren benim, üstüne yapıştırdığına bak

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım-satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı.

Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Alman Yahudilerinden, komünizmin kurucularından Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırdı. Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi.

"Parasını ben verdim"

Yırtıcı, yerel şiveyla "Bizim bildiğimiz, babası oğluna bir araba, motor aldığında üzerine yazdırır; 'Babam sağolsun' diye. Benim oğlanın üstüne yapıştırdığına bak. Motoru alan benim, parayı veren benim, içine benzini alan benim, üstüne yapıştırdığına bak. Ne bana benziyor, ne babama benziyor, ne dedeme benziyor. Sülalemizde bile benzeyen birisi yok. Şu motoru aldığımdan Karl Maks'ın haberi yok." dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.