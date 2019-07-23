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Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak

AK Parti'den istifa eden eski bakan Ali Babacan'ın yeni partisiyle beraber sisteme yönelik alternatif önerilerini kısa süre içinde açıklayacak.

23 Temmuz 2019 Salı 11:29
Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak

AK Parti'den istifa eden eski bakanAli Babacan'ın yeni partisiyle ilgili dikkat çeken kulis basına yansıdı. Buna göre Babacan, sisteme yönelik alternatif önerilerini kısa süre içinde açıklayacak.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden ve yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın kısa süre içinde kamuoyu önüne alternatif önerileri ile çıkmaya hazırlandığı belirtildi.

Babacan’ın gündeminin ilk sırasında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargı bağımsızlığı” yer alıyor.

"Yeni partiye neden ihtiyaç var?”

 “Neden yola çıktık, yeni partiye neden ihtiyaç var?” soruları yanıtlandıktan sonra çözüm beklediği düşünülen sorunlar ile çözüm önerileri anlatılacak.

Kadınlar ve gençlere pozitif ayrımcılık

Kulislere göre,Abdullah Gül ile birlikte bilinen eski politikacıların geride duracağı bildirilen yeni hareket, AK Parti’nin yaptığı gibi hedef kitle olarak kadın ve gençleri belirledi. Kadınlar ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak kurucu kadro ve daha sonra parti yönetiminde etkili olmalarının sağlanacağı öğrenildi.

Parti vitrini

AK Parti tabanının yanı sıra merkez sağ ya da merkez sol siyasetin sıcak baktığı isimlerle parti vitrininin oluşturulmasına çalışılacağı da belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:29
  1. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  2. Ali Babacan
  3. yeni parti
  4. Abdullah Gül
  5. pozitif ayrımcılık
  6. Kadınlar
  7. gençler
  8. AK Parti

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