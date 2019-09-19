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Babacan'ın partisiyle ilgili çarpıcı analiz! En çok AK Parti'ye yarayacak

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran Ali Babacan'ın partisine en çok İYİ Partililerin ilgi gösterdiği iddia edildi. Siyaset yorumcuları iddiaya ilişkin "Eğer söylendiği gibi olursa bu en çok AK Parti'nin işine yarar" dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:53
Babacan'ın partisiyle ilgili çarpıcı analiz! En çok AK Parti'ye yarayacak

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisinin yıl sonunda tabelasını asması beklenirken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi. 

En çok ilgi İYİ Partililerden

Babacan'ın kuracağı yeni partiye büyük ilgi olduğu ifade ediliyor. Kaynaklar, AK Parti'nin yanı sıra CHP'den MHP'ye tüm partilerin yeni parti girişimini yakından takip ettiğini, bu ilginin özellikle il ve ilçelerde İYİ Partililerde daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Daha çok yeni isimlerin öne çıkarılacağı vurgulanan parti vitrini için, "Eski isimleri çok az göreceksiniz. Olsa da daha çok geri planda kalacaklar" deniliyor.

"En çok AK Parti'nin işine yarar"

Bu gelişmeyi değerlendiren siyaset yorumcuları "Eğer bahsedildiği gibi Babacan'ın kuracağı parti İYİ Parti oylarını almayı başarırsa bu en çok AK Parti'nin işine yarayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:53
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