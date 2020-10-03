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Siyaset Babacan'ın partisinden HDP'ye açık destek
Siyaset

Babacan'ın partisinden HDP'ye açık destek

Kobani olayları gerekçesiyle HDP'li Kars Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösteren DEVA Partisi, akılalmaz bir açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:42:00 -
Babacan'ın partisinden HDP'ye açık destek

2014 senesinde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK’nın çağrısıyla 6-7 Ekim’de sokağa inen terör yandaşları ortalığı savaş alanına çevirdi. Onlarca kişi şehit oldu. 6-7 Ekim olaylarına karıştıkları belirlenen HDP’liler hakkındaki soruşturmalar halen devam ederken, söz konusu soruşturmalar kapsamında dün 17 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında, HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de yer aldı. HDP’li Bilgen’in yerine, Kars Valisi Türker Öksüz kayyım olarak atandı.

Terör iltisaklı HDP’li Ayhan Bilgen’in yerine kayyım atanması kamuoyu tarafından beğeniyle karşılanırken, muhalefet partileri AK Parti karşıtlığı nedeniyle HDP’yi dahi savunacak duruma geldi.

DEVA Partisi’nden HDP’ye açık destek

Özellikle AK Parti’den ayrılan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’nin tutumu, görenlerin ağzını açık bıraktı. DEVA Partisi, HDP’li Kars Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı çıktı.

Partiden yapılan açıklamada, kayyım politikasına karşı olunduğu ifade edilirken, söz konusu atamaların Anayasa’ya ve uluslararası tüm anlaşmalara aykırı olduğu iddia edildi. Açıklamada, “İstisnai bir şekilde, zorunlu ve hukuka uygun sebeplerle belediye başkanlarının işten el çektirilmesi halinde ise, belediye meclisinin kendi içinden seçim yaparak yeni başkanını belirlemesine imkan sağlanmalıdır. Fakat bu hakkın bazı belediye meclislerine tanınıp, bazılarına tanınmaması bir başka çelişkidir” denildi.

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Yorumlar

belediye komple kandile calisiyor körmüsün simdiye kadar mecliste neyapmislar kürt secmeni malmi diyarbakira gidersen anlarsin hdp nin ne oldugunu
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Vatandaş

Sn babacan a sormak isterdim sen akp bakanı iken aynı tepkiyi neden vermedin
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