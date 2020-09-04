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Siyaset Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar
Siyaset

Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) hakaret eden Fransız menşeli Charlie Hebdo dergisinin rezil yayınlarını “ifade özgürlüğü” olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:58:00 -
Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

AK Parti gömleğini çıkardık” algısı oluşturmak için sola yaranmaya çalışan DEVA Partisi, iki kuruşluk itibarını da yerle bir etti. Kurulmadan önce, “Muhafazakar, İslamcı bir yapı olmayacağız” vaatleriyle kendilerini sol camiaya yamamaya çalışacaklarını sinyalini veren DEVA’cılar, kurulduktan sonra da büyük rezilliklere imza atmaya başladı.

DEVA Partisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik hakaretlere ve rezil benzetmelere utanmadan sahip çıktı.

Okuyanların ağzını açık bırakacak kadar mide bulandırıcı sözler sarf eden Karakullukçu, Fransız Charlie Hebdo’nun skandal karikatürlerini “ifade özgürlüğü” olarak niteledi.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün, Fransız menşeli dergi hakkındaki eleştirisini alıntılayarak sosyal medya hesabından aklınca cevap veren DEVA Partili Deniz Karakullukçu, “İfade özgürlüğü eğilemez, bükülemez, sınırlandırılamaz” dedi.

İşte Ahmet Akgündüz’ün mesajı ve DEVA Partili Deni Karakullukçu’nun rezil cevabı:

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Yorumlar

Fikri

Bu kafayla seçimlerde daha çooook NAL TOPLARSINIZ.
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MÜSLÜMAN

YANİ ADAM DİYOKİ BEN DE GAVURUM... VEYA ONLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIM VAR... GAVUR OLMAK ZORUNDAYIM DİYO... DESİN BAKALIM BİZDE ZAMANI GELİNCE DERİZ...
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