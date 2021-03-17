Babacan'ın partisi ikiye bölündü! 'Öğrenci Andı' kararı ortalığı karıştırdı! Parti yöneticisi bakın ne dedi

Deva Partisi yöneticisi Beytullah Aksoy, Danıştay'ın kararına destek vererek "Öğrenci Andı" ile ilgili ağır ifadeler kullandı. Bu sözlere İstanbul İl yönetcisi eski emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den sert eleştiri geldi.

Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi Beytullah Aksoy “Öğrenci Andı” ile ilgili “Hayvani ihtiyaç” tanımlaması yaptı.

Aksoy, "Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir. Bir toplum, hayvani ihtiyaçlarını önceliklendiren bireylerden oluşursa orada zihinsel gelişimden söz edilemez” dedi.

Yeneroğlu: Emniyet müdürü görevden alınsın

Deva Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu operasyonuna “Öğrenci Andı” adını vermesine itiraz etti.

Yeneroğlu, Twitter hesabından memurların siyasi mesaj vermesini doğru olmadığını öne sürerek, Emniyet Müdürü Metin Alper’in görevden alınmasını istedi.

Yeneroğlu şu paylaşımı yaptı: “Memurların politize olması hukuk devleti için alarm sinyalidir. Maalesef iktidar bu durumu tetikledi. Hangi görüşü savunduğu önemli değil, özellikle silah taşıyan kamu personelinin siyasi tartışmalara karışması kabul edilemez. Trabzon Emniyet Müdürü acilen görevden alınmalıdır.”

DEVA'da çatlak

Bu paylaşımlara Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin de bu iki paylaşıma tepki gösterdi.

Erdin, Yeneroğlu’nu etiketliyerek “Kolluğun daha verimli ve demokratik standartta çalışması için fikirler üretip partiyle paylaşan birisi olarak Yeneroğlu’nun partinin temel değerleri ile de çelişen bu sözlerine katılmam mümkün değil. Kolluk kişilerin tek dudağı arasında görev yapar halde olmamalıdır” dedi.

Erdin daha sonra bir paylaşım daha yaparak Beytullah Aksoy’un “Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir” sözlerine de yanıt verdi.

Erdin, “Bunu yeni gördüm. Hizmet edeceği yerde halkı bölen, hakaret eden ve tepeden bakan zihniyet ile yolumu ayırmam gerekiyor. Demokrasi bu olamaz!” ifadelerini kullandı.

Trabzon il başkanı da tartışmaya katıldı

Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun Trabzon Emniyet Müdürünün görevden alınmasını istemesine Deva Partisi Trabzon İl Başkanı Kubilay Çiçek karşı çıktı.

61saat.com isimli internet sitesinin haberine göre İl başkanı Çiçek şunları söyledi: “Metin Alper müdürümüzle il başkanı olmadan önce şahsen görüşmüşlüğümüz var. Kendisi, Trabzon halkının sevdiği ve benimsediği bir isim. Bu açıklama, Mustafa Yeneroğlu'nun kendi kişisel açıklaması. Biz Metin müdürümüzü severiz. Trabzon halkınını sevmesi, bizim sevgimiz için yeterlidir. Bu açıklamalara katılmıyoruz.”

İşte o paylaşımlar: