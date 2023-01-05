Babacan'ın erken çıkışı, altılı masayı zora soktu!

Yeniakit.com.tr

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Anayasanın 66. maddesinde yer alan, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür" ifadesine işaret ederek, "Türklük" ifadesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini erken açıklaması 6'lı masayı zora soktu.

Babacan, "Anayasa’daki Türk vatandaşlığı tanımını değiştireceğiz. Kürtçeyi anadil yapacağız." dedikten sonra, DEVA Partisi İletişim Başkanı Sanem Oktar da, katıldığı radyo programında "Anayasa’dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna "Doğru" cevabı verince, CHP'ye yakın isimlerden birbiri ardına mesaj geldi.

6'lı masanın üyelerine Babacan'ın açıklaması sorulduğunda, "Bizim görüşümüz değil, kendisini bağlar." denilse de, Babacan'ın mesajı CHP yandaşları tarafından sistematik şekilde hedefe kondu.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu: Küçük Apo Babacan, dinle! Ziraat Bankası'nın yazışmalarında T.C kullanılmasını sen yasakladın. Şimdi de Anayasadan Türk adı çıkarılsın diyorsun! Türkler sana ne yaptı çocuk? Aklını başına al. Türk Milleti alnına T.C yazıp seni öyle dolaştırır. Anladın mı İngiliz anahtarı çocuk...

Sedat Aral: Babacan'a 6'lı masadan tepki yok, demekki hepsi aynı. Babacan % bir bile oyuyla, halkın yüz yılda edindigi hakları tarikat şehylerine verip ülkeyi lübnanlastırma konuşmasi yapıyor… Belki doğudaki üç beş tarikattan oy almak için. Kimse "sen kimsin" diyemiyor masadakilerden.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller: Babacan'ın son çıkışlarına şaşıranları uyarayım: Davutoğlu ve Babacan yeni başlıyor! Heybelerinde daha ne turplar var...

İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan: Ülke yönetmeye talip olan bir siyasi kimlik Türk kavramıyla uğraşıyor. Kimsin sen ya? Bu ülkenin kimliği bayrağı karakteri altında Bakanlık yaptığında ülkeye hizmet yaptığını sanıyorsun. Fakat bu zihinden dolayı ülkeye hizmet etmemişsin. Taşeronluk hizmeti içerisinde kime hizmet ettiğini de şuan kendin açıklıyorsun. Cumhuriyetin kuruluşunun temel felsefesi Anayasal kimlik bakımından Türk kimliğidir.