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Siyaset Babacan'dan 'yok artık' dedirten açıklama! Sınır ötesi operasyondan HDP de bilgilendirilmeliymiş
Siyaset

Babacan'dan 'yok artık' dedirten açıklama! Sınır ötesi operasyondan HDP de bilgilendirilmeliymiş

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında HDP de dahil tüm partilerin bilgilendirilmediğini vurgulayarak "Vebalinden kurtulamazsınız, gerekçesini anlatmak zorundasınız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 21:08:00 -
Babacan'dan 'yok artık' dedirten açıklama! Sınır ötesi operasyondan HDP de bilgilendirilmeliymiş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Başakşehir ilçe kongresinde konuştu.

Kürt ve Alevi meselesini çözeceklerini söyleyen Babacan, sınır ötesi operasyonlara da değindi.

Operasyonlara ilişkin bilgilerin HDP dahil tüm partilere verilmesini gerektiğini söyleyen Babacan, operasyonun gerekçesini ve meşruiyetini anlatma zorunda olunduğunu vurguladı:

"Sınır ötesi operasyonlar çok önemli, siyasi partileri bilgilendirmek zorundasınız"

"Özellikle dış güvenlik meselelerinde, bu ülkenin yarınlarıyla ilgili alınacak kritik, stratejik, önemli kararlarda mutlaka diğer siyasi partilerle istişare içinde olmak zorundalar artık. ‘Kardeşim yetki ve mühür bende, aklıma geleni yaparım’, yok öyle yağma. Siz ne yapacağınızı seçime kadar daha çok anlatmak zorundasınız. Hele sınır ötesi operasyon gibi çok önemli, stratejik konularda siyasi partileri bilgilendirmek, bunun gerekçesini, meşruiyetini anlatmak zorundasınız.

"Bunun vebalinden kurtulamazsınız"

Eğer ‘Ekonomik kriz berbat, dolar 16 lirayı geçmiş, milletin dikkatini başka bir yere çekeyim. Ekonomik krizin üstünü daha büyük bir krizle örteyim’ diyorsanız, bunun vebalinden kurtulamazsınız. Anlatmak zorundasınız.

Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği bir Türkiye’ye bir daha asla dönmeyeceğiz. Rövanş isteyenler, çivi çiviyi söker diyenler avcunu yalayacak. Kusura bakmasınlar. Kızgınlığı anlıyoruz, öfkeyi anlıyoruz. Ancak devletin, her türlü yanlışa, her türlü hukuksuzluğa, her türlü suça karşı hukuk içinde kalarak mücadele vermesi gerektiğini en iyi bilenlerdeniz"

 

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Yorumlar

ww

Emrin olur, operasyona katilan askerlerin isimlerini ve adreslerinide verelimmi?

Ömer

Ben inanamıyorum bu adam nasıl böyle savrulur . En genç bakan oldu . Kendini sakladı . Gizledi kimse anlamadı . Eyvah ki eyvah sonu hüsran o kesin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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