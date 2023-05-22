Babacan'dan şok çıkış! Masa zangır zangır sallanıyor

Ulusalcı, Kemalist seçmenin oyuyla parlamentoya giren "İslamcılar"ın, "Allah bereket versin" deyip Meclis'te ayrı grup kuracaklarının sinyalini verdiğine işaret eden Sabah gazetesi yazarı Melin Altınok, Ali Babacan'ın "Eğer Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız" çıkışının "gelmekte olanın habercisi olduğunu" belirtti.

Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk turda 5 puan farkla yenilmesi masayı fena salladı.

Ulusalcı, Kemalist seçmenin oyuyla parlamentoya giren "İslamcılar" Allah bereket versin deyip mecliste ayrı grup kuracaklarının sinyalini veriyorlar.

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Babacan'ın "Eğer Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız" çıkışı gelmekte olanın habercisi.

14 Mayıs'tan günler sonra ortaya çıkıp ortaya karışık, ruhsuz bir açıklama yapan Akşener de ortağını "İşte bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diye not etti zaten.

Ama Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in samimi itiraflarıyla yenilginin suçuna günahına ortak olmayacaklarının altını çizmeye devam ediyor:

"Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor... Ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi."

Seçim akşamı sorumsuzca "Kazandık" diye videolar çeken İmamoğlu ve Yavaş ve İmamoğlu ne derler?

Onlar düşüne dursun... Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından bahsetmişken, Gültekin Uysal'ın ilk turdan sonra aklına gelen kurtuluş formülünden bahsetmemek olmaz. Haberlere göre "Bu kadar cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz" diyormuş.

Kendisine "Gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı" diyen Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olmak için geçmişini yakan Davutoğlu duymasın, Uysal'ın çorbasına tükürür vallahi!

Evet, dua edin ki bu derme çatma masa iki tur arasında dağıldı. Ya seçimi kazanıp da dağılsaysaydı!"