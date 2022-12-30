Babacan’dan fitne fücur tam gaz!

EYT düzenlemesine ilişkin “Sayısı ilk etaptaki 2 milyon 250 bin kişiden ibaret değil. Bu sayı 4 buçuk milyona çıkacak” diyen Babacan şu ifadeleri kullandı. Babacan Karadeniz gazıyla ilgili olarak da, “Olmayan bir şeyi varmış gibi sunuyorlarsa milletin yüzüne bakacak halleri kalmaz” diyerek vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturmaya çalıştı.

‘Geliri nereden, nasıl sağlayacağınızı açıklamak zorundasınız’

“Bütçe yüküne baktığımızda, gelir tarafında neler yapılacağıyla alakalı bir açıklama görmedik. Bütçede çok ciddi bir yeni harcama kalemi varsa bunun karşılığında gelir kalemi tanımlanması lazım. Sayın Erdoğan’a soruyorum: Bütçe sorumluluğu ve ülke yönetmek ciddiyet ister. Yeni ve büyük bir harcama açıkladıysanız gelirini nereden, nasıl sağlayacağınızı açıklamak zorundasınız. Hangi vergileri yükselteceksiniz? Paranız yok da daha çok borçlanarak mı ödeme yapacaksınız? Derhal açıklayın.”

‘Nesiller arası adalete çok dikkat etmek gerekiyor’

“Sosyal devletin gereğini yerine getirmek son derece önemli ama nesiller arası adalete çok dikkat etmek gerekiyor. Öyle kararlar alırsınız ki bugünü çözdüm zannedersiniz ama çocuklarınızın, torunlarımızın Türkiye’sine bambaşka sıkıntı ve yükleri bırakırsınız. Mesele sosyal güvenlikse en önemli ilke adalet. Hem mevcut vatandaşlarımız arasında adalet hem de nesiller arası adalet.”

‘Zaten Babacan gelip çözer şeklinde bir yaklaşım olduğunu tahmin ediyorum’

“‘Ali Babacan geliyor, her türlü krizi çözüyor. Biz kriz de çıkartsak, bu kadar büyük harcamalar da yapsak seçilelim de sonrasına bakarız. Seçilirsek seçiliriz, seçilemezsek de zaten Ali Babacan gelip bu çözer’ şeklinde bir yaklaşımın olduğunu tahmin ediyorum.”

“‘Önce Türkiye’ diyoruz”

“Altılı masanın, şu andaki iktidardan daha iyi ülkeyi yöneteceğini vatandaşlarımıza ispatlaması lazım. ‘Kendimiz, partimiz’ değil ‘Önce Türkiye’ diyebilmek lazım. Biz bunu yeni kurulan parti olarak diyoruz, iddialı çıkmışız ama yine de ‘Önce Türkiye’ diyoruz.”

‘Olmayan bir şeyi varmış gibi sunuyorlarsa milletin yüzüne bakacak halleri kalmaz’

“Petrol ve doğal gaz rezervlerini yerinde inceleyeceğiz. Gerçekten varsa ‘Evet, varmış’ diyeceğiz. Ama olmayan bir şeyi varmış gibi sunuyorlarsa milletin yüzüne bir daha bakacak halleri kalmaz.”