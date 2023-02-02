Babacan'a tarihi ayar! Ne oldu, rengin soldu Ali

Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni için "Avrupa görecek, 'aferin Türkiye'ye' diyecek" ifadelerini kullanarak nasıl bir aşağılık kompleksi içinde olduğunu ortaya koyan Ali Babacan'a bir tepki de Mahmut Övür'den geldi.

"Biraz çekingen bir biçimde 'Batılılar ne istiyorsa Millet İttifakı onu yaptı' diyenleri, 'Yeni mandacılık mutabakatı' diye yorumlayanları rahatlatan bir tespitti bu" diyen Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni üzerine son birkaç günde çok şey söylendi. Övgü düzenler de oldu, eleştirenler de. Ama hiçbiri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın söylediği kadar etkili olmadı. Babacan hem sevincini saklamadı hem de hazırlayanlardan biri olarak çarpıcı gerçeği özetledi:

"Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek..."

Biraz çekingen bir biçimde "Batılılar ne istiyorsa Millet İttifakı onu yaptı" diyenleri, "Yeni mandacılık mutabakatı" diye yorumlayanları rahatlatan bir tespitti bu.

Ayrıntılarına girmiyorum ama Başkan Erdoğan da bu itirafı doğal olarak şöyle yorumladı:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayii projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar.

Hatta içlerinden birisi 'Batı bize aferin diyecek' diyor, yazıklar olsun! Sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın?"

Herhalde bir zamanlar adının "Fren Ali" olması tesadüf olmadığı gibi bugün de adının "Aferin Ali"ye çıkması tesadüf değil."