Babacan ve Davutoğlu'nun "büyük patron"u belli oldu! O isim, böyle açıkladı
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "altılı masanın minik ortakları" Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun cüretkarlığının sebebini açıkladı.
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "altılı masanın minik ortakları" Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun cüretkarlığının sebebini açıkladı. Her iki ismin de "büyük patron" olarak nitelendirdiği ABD'ye güvendiğini belirten Özçelik, şunları kaydetti:
"(...) Babacan, Davutoğlu ve diğerleri…
“Büyük patrona” güveniyorlar.
Bir de Masa’daki zafiyete…
Cüretkarlıkları bundan.
Dertleri milletvekili kontenjanı.
Pazarlıklarda el güçlendirme hamleleri. (...)"