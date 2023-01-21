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Medya Babacan ve Davutoğlu'nun "büyük patron"u belli oldu! O isim, böyle açıkladı
Medya

Babacan ve Davutoğlu'nun "büyük patron"u belli oldu! O isim, böyle açıkladı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "altılı masanın minik ortakları" Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun cüretkarlığının sebebini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 09:38:00 -
Babacan ve Davutoğlu'nun "büyük patron"u belli oldu! O isim, böyle açıkladı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "altılı masanın minik ortakları" Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun cüretkarlığının sebebini açıkladı. Her iki ismin de "büyük patron" olarak nitelendirdiği ABD'ye güvendiğini belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"(...) Babacan, Davutoğlu ve diğerleri…

“Büyük patrona” güveniyorlar.

Bir de Masa’daki zafiyete…

Cüretkarlıkları bundan.

Dertleri milletvekili kontenjanı.

Pazarlıklarda el güçlendirme hamleleri. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

ONUN İÇİN ONLARA VE İÇİMİZDEKİ UZANTILARINA DOKUNDURAMIYORLAR.ZAM YAPAN SERMAYEYE ,TERÖR ÖRGÜTLERİNE,MESLEK KODALARINA VSS...
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