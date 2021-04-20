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Gündem Babacan terör sevici HDP’ye göz kırptı
Gündem

Babacan terör sevici HDP’ye göz kırptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ittifaklar hakkında canlı yayında yaptığı açıklamada, “İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak. Buna HDP de dahil." diyerek terör sevici HDP’ye göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 01:28:00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

İttifaktan seçmenleri korkutmamak için şimdilik kaçındığını belirten Babacan, "Erken aşamada herhangi bir ittifakın, birlikteliğin içinde görünmek istemiyoruz. Zaten biliyorsunuz ittifak seçim ittifakıdır. Bu aşamada herhangi bir ittifaktan bahsetmemiz, vatandaşlarımız tarafından yanlış anlaşılır diye korkuyoruz. Biz kendi başımıza şu anda yürüyoruz. 81 ilde 81 il başkanı görevimizin başında. Büyükşehirlerde vatandaşlarımızla yeni yeni temas kuruyoruz. Teşkilatlanmayı küçük şehirlerden başlattık. Büyükşehirlerde kongrelerimizi henüz yapmadık. Büyükşehirlerde vatandaşlarımıza bir dokunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Diyalog kapılarımız açık"

Cumhur İttifakı dışındaki partilerle sıcak zeminleri olduğunu söyleyen Babacan, "Seçim günü gelsin, herhangi bir ittifaka girer miyiz, girmez miyiz, o gün karar veririz. Bütün partilerle diyalog ve istişare içindeyiz. İktidar tarafındaki iki parti bizimle görüşmekten kaçıyor. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Alnımız dik. İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak. Buna HDP de dahil. Diyalog kapılarımız açık. Geçenlerde bizi ziyarete geldiler" diye konuştu.

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