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Medya Babacan şimdi yine kendini bir halt sanacak! Demedi demeyin, çok pis gaza gelir
Medya

Babacan şimdi yine kendini bir halt sanacak! Demedi demeyin, çok pis gaza gelir

Yeniakit Publisher
2023-05-07 13:48:00 -
Babacan şimdi yine kendini bir halt sanacak! Demedi demeyin, çok pis gaza gelir

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, Tayyip Erdoğan’ın başarısını yine Ali Babacan’a mal etmeye kalkıştı.

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, Tayyip Erdoğan’ın başarısını yine Ali Babacan’a mal etmeye kalkıştı. 

Akyol, “İnsanda biraz utanma olur” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Erdoğan, IMF desteğiyle Kemal Derviş koordinasyonunda yapılan reformlarla Merkez Bankası bağımsızlaştırılmış, Avrupa standartlarında şeffaf İhale Kanunu çıkarılmış ve büyümeye geçmiş bir ekonomi devralmıştı.

Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’le kamu kurumlarındaki liyakatli personel bu temel politikaları sürdürdüler.
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AB süreci gelişmeye ciddi katkı sağladı, on yılda 12.500 dolara çıktık.

Erdoğan Babacan ve Şimşek’i tasfiye etti. Berat Albayrak’ı getirdi...

Kurumlardaki liyakatli personel yerine “bizden” isimler atandı. (…)”

 

 

 

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