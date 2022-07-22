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Gündem Babacan rezil kepaze oldu! “Cin Ali” fena yakalandı
Gündem

Babacan rezil kepaze oldu! “Cin Ali” fena yakalandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Trabzon ziyareti sırasında prompter kullandığı anlar vatandaş kamerasına takıldı. Daha önce prompter kullanmamasıyla övünen Babacan'ın o anları, sosyal medyanın diline düştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 12:25:00 -
Babacan rezil kepaze oldu! "Cin Ali" fena yakalandı

 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğu Karadeniz ziyareti kapsamında partisinin Trabzon Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı.

Daha önce 'Prompter kullanmadan soruları cevapladığım bir yayını daha geride bıraktık' paylaşımı yaparak bununla övünen Babacan, Trabzon'daki açılış sırasında halka prompterden seslendi.

Babacan'ın prompter kullandığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

"Tamam ben inandım..."

Ali Babacan’ın videosunu paylaşan bir Tiktok kullanıcısı "Ali Babacan konuşma yapıyor ama ekranda yazılanları okuyarak. Tamam ben inandım tamam" notunu düştü.

 

 

 

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