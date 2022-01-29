Babacan 'milli ve manevi değerler' vurgusundan rahatsız oldu! 'Basın ve Yayın Faaliyetleri' başlıklı genelgeyi hedef aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı genelgedeki "milli ve manevi değerler" vurgusu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı rahatsız etti. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yayımlanan genelge üzerinden hedef aldı.

'İvedilikle bertaraf edilecek'

Televizyon ekranlarındaki birçok program ve dizi, Türk aile ve ahlak yapısını alenen hedef alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resme Gazete'de yayımlanan genelgede, milli ve manevi değerlere yönelik tehdit unsuru haline gelen televizyon programlarının engelleneceği belirtildi.

"Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak." denilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:

Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.

Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan genelgeyi hedef aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Babacan, şunları söyledi:

Atamaları geçtim, bir de ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmî Gazeteyi kullanıyor. Hukuki karşılığı olmasa da Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmasa da…