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Gündem Babacan, 'millet iradesi'ni hedef aldı
Gündem

Babacan, 'millet iradesi'ni hedef aldı

Muhaliflerin gözdesi olmak için aslı astarı olmayan çıkışlara imza atan Ali Babacan, halkın özgür iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:57:00 -
Babacan, 'millet iradesi'ni hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi seçimlerde yenemeyen muhaliflerin pohpohladığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haddini aşan ifadeler kullandı.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözüne aklınca gönderme yaparak "Türkiye de 1’den daha büyüktür" dedi.

Ali Babacan, kullandığı boyunu aşan bu ifade ile girdiği her seçimden zaferle çıkan Erdoğan'a aklınca 'tek adam' göndermesinde bulundu.

'Halkın oyunu alan nasıl tek adam olur?'

Halkın, girdiği tüm seçimlerde desteklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'tek adam' imasında bulunan Ali Babacan'ın sözleri büyük tepki çekti.

'Halkın oyunu alan nasıl tek adam olur?' diyen vatandaşlar, Erdoğan'a yönelik ifadeleriyle milletin iradesini açıkça hedef alan Babacan'a tepki gösterdi.

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