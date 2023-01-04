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Medya Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu? Sizde hiç utanma yok mu?
Medya

Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu? Sizde hiç utanma yok mu?

Mehmet Barlas, Sabah gazetesindeki "Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu?" başlıklı yazısında bomba ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 13:08:00 -
Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu? Sizde hiç utanma yok mu?

Mehmet Barlas, Sabah gazetesindeki "Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu?" başlıklı yazısında bomba ifadeler kullandı. "HDP/PKK'ya göz kırpan Babacan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ümidini hâlâ kesmediğini görüyoruz. Davutoğlu'nun ismi geçmese de sürpriz bir aday adayı olarak hâlâ görüşme trafiğini sürdürüyor" diyen Barlas, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ile Akşener'in buluşmasıyla fiilen 2 ayaklı hale gelen 6'lı masanın diğer etkisiz elemanları hareketlendi. Ahmet Davutoğlu teker teker masanın diğer elemanlarını ziyaret ederken Babacan ise PKK yöneticilerini bile kıskandıracak çıkış yaptı. Babacan, Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "vatandaşlık" tanımından rahatsız olduğunu ve bunu değiştireceğini açıkladı.

CHP'nin 6 okunun ve İyi Parti'nin milliyetçiliğinin içini boşaltan bu açıklamalar çok tartışılacak. CHP'nin ve İyi Parti'nin bu konuda ne düşündüğünü henüz bilmiyorum ama PKK'yı çok mutlu ettiğini söyleyebilirim.

CHP'ye yakın bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa Babacan'ı öne sürecek" demesi de HDP/PKK'yı mutlu edecek bu açıklamanın rastlantı sonucu yapılmadığını düşündürüyor. İyi Parti ve CHP tabanlarının bu konuya sıcak bakmayacağını, hatta büyük tepki göstereceğini söylemek için sosyolog olmaya gerek yok.

HDP/PKK'ya göz kırpan Babacan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ümidini hâlâ kesmediğini görüyoruz. Davutoğlu'nun ismi geçmese de sürpriz bir aday adayı olarak hâlâ görüşme trafiğini sürdürüyor.

İşin ilginç yanı, AK Parti tarafından dışlanan bu ikilinin her biri cumhurbaşkanı olacağını düşünüyor. Belli ki hiç aynaya bakmıyorlar."

 

 

 

 

 

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