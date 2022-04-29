Babacan, Davutoğlu'na gol attı

Ali Babacan'ın 6'lı ittifaktan ayrılmasının tek sebebinin bir dahaki seçime yatırım olabileceğini belirten Melih Altınok, "Bence aynı küsurata oynayan Davutoğlu, Babacan'ın hamlesini duyunca 'Keşke elimi çabuk tutup aynı resti ben çekseydim' diye hayıflanmıştır" ifadelerini kullandı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ali Babacan'ın, eğer rüyasında partisinin oyunun yüzde 7'yi aştığını görmediyse ittifaktan ayrılmasının tek bir sebebi olabilir... O da bir dahaki seçime yatırım.

Kendisi için en mantıklı pozisyon bu.

Daha ortada somut hiçbir kazanım yokken bile makamları paylaşamayan bu altı benzemez koalisyonunun, seçimi kazansa bile ömrünü tamamlayacağını o da anlamış olmalı.

Bu durumda ittifakı dışarıdan desteklemiş görünmek işine yarayabilir. Masanın tüm yüküne ortak olmamış olur. Muhalefette müstakil bir aktör olarak öne çıkabilir...

Bence aynı küsurata oynayan Davutoğlu, Babacan'ın hamlesini duyunca "Keşke elimi çabuk tutup aynı resti ben çekseydim" diye hayıflanmıştır.

Ama zaten o da masada daha fazla duramaz."