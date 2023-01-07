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Babacan da Davutoğlu’nu doğruladı! 6'lı masadan vesayet çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 17:53:00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Seçime yaklaştığımız bu günlerde Türkiye'ye vaat ettikleri sisteme ilişkin konuşan Babacan, adeta Türkiye'yi nasıl bir çıkmaza sokacaklarını itiraf etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün sabah katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanının imza yetkisine eş şekilde 6 liderin imza yetkisi olacağını açıklamıştı. Türkiye'nin büyük bir kesiminden bu sözlere gelen tepkiler sürerken, tartışılacak bir çıkışta Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koymak istediği sözleriyle tepki çeken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"Tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen..."

Altılı masanın ittifak ortaklarından Ali Babacan, muhalefetin olası cumhurbaşkanına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Babacan, cumhurbaşkanının önemli kararlarda altılı masanın rızasını almasının şart olduğunu belirterek, tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen, çok önemli olmayan konularda ise cumhurbaşkanının kendisinin karar alabileceğini söyledi.

AK Parti'den tepki

Babacan'ın sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, "İki gündür yapılan açıklamalar gösteriyor ki 6’lı Masa, siyaset masası olmayı beceremeyince “Vesayet masası” olmaya karar vermiş. Türkiye Cumhuriyeti’ne layık gördükleri, 6’lı masanın kuklası olan bir Cumhurbaşkanı. Bu şekilde ülke yönetebileceklerine inanıyorlar mı gerçekten?" dedi.

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Yorumlar

nankör

hain siyonist masası

ali

TEZKERE YE EVET KARARI ALABİLECEKLERMİ ACABA.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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